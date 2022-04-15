США начнут испытывать противоракетную систему в Польше

В Польше в апреле состоятся первые испытания на противоракетной базе США, сообщает издание Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

База США находится в поселке Редзиково. На ней расположены радары дальнего обнаружения и 24 ракеты-перехватчики RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.

"Мы начнем испытания противоракетной системы в ближайшие недели", - заявил директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл.

По его словам, уже выработан точный план и четкий график, также установлено все необходимое оборудование.

Издание отмечает, что первая в Польше установка стратегической противоракетной обороны будет запущена с опозданием почти на четыре года и будет полностью введена в эксплуатацию к концу года.

Строительство базы противоракетной обороны было отложено на несколько лет из-за споров между Минобороны США и подрядчиком.