США начнут испытывать противоракетную систему в Польше
В Польше в апреле состоятся первые испытания на противоракетной базе США, сообщает издание Rzeczpospolita, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
База США находится в поселке Редзиково. На ней расположены радары дальнего обнаружения и 24 ракеты-перехватчики RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.
"Мы начнем испытания противоракетной системы в ближайшие недели", - заявил директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл.
По его словам, уже выработан точный план и четкий график, также установлено все необходимое оборудование.
Издание отмечает, что первая в Польше установка стратегической противоракетной обороны будет запущена с опозданием почти на четыре года и будет полностью введена в эксплуатацию к концу года.
Строительство базы противоракетной обороны было отложено на несколько лет из-за споров между Минобороны США и подрядчиком.
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