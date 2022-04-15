В Германии призвали реже мыться из экономии

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер заявил о необходимости жителям страны реже мыться для экономии энергии, передает N-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в случае запрета на поставку российского топлива запасов у страны хватит до конца лета или начала осени. После этого немецкие газовые хранилища полностью опустеют. Чтобы избежать этого, жителям Германии необходимо по-новому экономить энергию.

"Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю при газовом отоплении, придется задать себе снова", - заявил чиновник ведомства, ранее отвечавшего за сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".