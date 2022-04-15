https://news.day.az/world/1453689.html Индонезия выделит $2 млрд на создание новой столицы
Индонезия выделит $2 млрд на создание новой столицы
Индонезия потратит около 400 трлн рупий (около $2 млрд) на обустройство новой столицы в городе Калимантан вместо существующей в Джакарте.
Об этом пишет Vietnam Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр финансов страны Шри Мульяни Индравати рассказала, что деньги будут потрачены на базовую инфраструктуру, офисы, школы и медицинские учреждения, а также на расходы, связанные с безопасностью в новом городе.
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