Индонезия выделит $2 млрд на создание новой столицы

Индонезия потратит около 400 трлн рупий (около $2 млрд) на обустройство новой столицы в городе Калимантан вместо существующей в Джакарте.

Об этом пишет Vietnam Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр финансов страны Шри Мульяни Индравати рассказала, что деньги будут потрачены на базовую инфраструктуру, офисы, школы и медицинские учреждения, а также на расходы, связанные с безопасностью в новом городе.