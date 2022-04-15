В США рухнул рейтинг доверия Байдену

До рекордно низкого показателя опустился рейтинг доверия американцев к президенту США Джо Байдену. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN.

После проведения обобщенного изучения итогов опроса, которые опубликовали четыре организации на текущей неделе, показатель социального доверия Джо Байдену находится на отметке в 41 процент. При этом, согласно результатам одного из опросов, рейтинг доверия президенту США и вовсе оценивается всего в 33 процента.

Данные показатели рекордно низкие по сравнению с рейтингами других американских лидеров, которые руководили США до Джо Байдена.

"Это действительно очень-очень плохой показатель. Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы", - отметили на CNN.