https://news.day.az/world/1453706.html Чавушоглу о ситуации в Украине
Чавушоглу о ситуации в Украине
Турция, несмотря на все трудности, продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня в Украине.
Как передает Day.Az, об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Отметив, что на поле боя есть трудности, министр подчеркнул, что война выводит Турцию на другой уровень:
"Все видели нашу политику и роль, которую мы сыграли. Они поняли важность Турции. Я надеюсь, что это не временный подход. Мы страна, которая вносит серьезный вклад в Европу и весь мир".
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