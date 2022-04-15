Чавушоглу о ситуации в Украине

Турция, несмотря на все трудности, продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня в Украине.

Как передает Day.Az, об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Отметив, что на поле боя есть трудности, министр подчеркнул, что война выводит Турцию на другой уровень:

"Все видели нашу политику и роль, которую мы сыграли. Они поняли важность Турции. Я надеюсь, что это не временный подход. Мы страна, которая вносит серьезный вклад в Европу и весь мир".