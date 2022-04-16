https://news.day.az/world/1453709.html Столкновения в Иерусалиме: более 150 человек пострадали - ВИДЕО
Столкновения в Иерусалиме: более 150 человек пострадали - ВИДЕО
В Иерусалиме на храмовой горе этим утром вспыхнули массовые беспорядки. Все произошло у мечети Аль-Акса - третьей по значимости святыни ислама.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, там собрались несколько тысяч верующих, среди которых затесались протестующие. Они принесли с собой арматуру, отказались выходить из здания после окончания молитвы и попытались забаррикадироваться внутри. В итоге в мечеть ворвались израильские военные. Они начали бросать шумовые гранаты и стрелять в толпу резиновыми пулями.
Палестинцы в ответ закидали силовиков камнями. В результате столкновений пострадали 150 арабов. Более 300 человек задержаны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре