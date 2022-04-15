США разморозили 7 млрд. активов Ирана?

В Соединенных Штатах опровергли утверждения о якобы достигнутой договоренности по разблокировке 7 млрд долларов из замороженных зарубежных активов Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Ранее иранские СМИ сообщили, что договоренность о разблокировании замороженных средств Ирана является частью переговоров по освобождению осужденных в Иране граждан США иранского происхождения.

Между тем, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о двух этапах переговоров с Тегераном: об освобождении заключенных, а также по ядерной сделке. "США подходят к обоим переговорам с крайней срочностью," - отметил Прайс.

По его словам, все американские санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года. "На данном этапе ни один из этих переговорных процессов не увенчался успехом", - сказал Прайс.

В заявлении иранской стороны от 11 апреля утверждалось, что часть банковских активов на сумму 7 млрд долларов, замороженных Южной Кореей, будет освобождены до конца недели.