Йоханнесбург остался без электричества

Многие районы экономической столицы ЮАР - Йоханнесбурга - остались в пятницу без электричества после того, как произошел пожар на одной из городских подстанций. Власти мегаполиса уже объявили, что речь может идти о саботаже. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, отмечает местный телеканал eNCA.

"Мы имеем дело со скоординированными действиями по саботажу электрической системы Йоханнесбурга, - цитирует он мэра города Мфо Фалатсе. - Мы направили соответствующее уведомление президенту страны и в прокуратуру с целью экстренно вмешаться в ситуацию".

Фалатсе отметила, что нынешнему пожару на подстанции в Эльдорадо-парк предшествовали криминальная активность возле нее преступных элементов. По словам мэра, бандиты занимаются хищением дорогостоящего оборудования, в том числе медных кабелей. "Подобные действия происходят не только в Йоханнесбурге, но и в других частях страны, - заявила она. - Пришло время положить этому конец".

Пожар на подстанции в Эльдорадо-парк начался около 5 часов утра. Прибывшие пожарные справились с огнем, однако объект сильно пострадал. Пока еще не ясно, сколько времени потребуется для того, чтобы возобновить подачу электроэнергии потребителям.