Сирийские ПВО сбили израильскую ракету

Сирийские средства ПВО уничтожили одну из двух ракет, выпущенных израильскими F-16 из воздушного пространства Голанских высот по провинции Дамаск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"14 апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск. Дежурными силами сирийских ПВО из находящегося на вооружении вооруженных сил сирийской армии комплекса российского производства "Бук-М2Э" уничтожена одна ракета", - сказал Журавлев.

По его словам, в результате израильских авиаударов поврежден склад материального имущества, жертв нет.