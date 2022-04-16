https://news.day.az/world/1453725.html В Японии забьют более 500 тыс. кур
В Японии забьют более 500 тыс. кур
В японской префектуре Хоккайдо заявили, что вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной из птицеферм в японском городе Сираои, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В этой связи в ближайшее время там будет забито около 520 тыс. кур.
Начиная с осени прошлого года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии было уничтожено уже более 500 тыс. кур.
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