В Японии забьют более 500 тыс. кур

В японской префектуре Хоккайдо заявили, что вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на одной из птицеферм в японском городе Сираои, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этой связи в ближайшее время там будет забито около 520 тыс. кур.

Начиная с осени прошлого года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии было уничтожено уже более 500 тыс. кур.