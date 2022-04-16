В Чехии резко взлетели цены на электроэнергию
В Чехии произошел взрывной рост цен на электроэнергию. Об этом сообщает газета Lidovky, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, в нынешнем году поставщики вынуждены платить в три раза больше того, что платили в 2021-м году. В настоящее время мегаватт-час электричества с поставкой в 2023 году стоит €194, на 2024 год - €141, а на 2025 год - €120. Стоимость мегаватт-часа в последние годы колебалась в районе €30-50.
Как говорится в материале, газ подорожал еще больше. Так, поставки на будущий год продаются за €93, а на 2024-й год - за €69. В чешской газете отмечают, что сложившаяся ситуация ложится тяжким бременем на плечи конечного потребителя.
Недавно стало известно, что годовой уровень роста цен в Чехии составил по итогам марта 12,7%. Это рекорд с 1998 года. Тогда показатель был равен 13%.
Также в апреле министр транспорта Чехии Мартин Купка заявлял, что республика располагает запасами газа максимум на 34 дня.
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