Мощный поток талых вод обрушился на одну из деревень в России

В Чувашии очевидцы сняли на видео реку, образовавшуюся из талых вод, которая пронеслась по селу Ямбулатово. Предварительно, во время инцидента никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах заметно приближение массы воды, которая стремительно поглощает покрытую снегом землю. На видео попала собака, которая успевает отбежать, прежде чем местность накрывает потоком. Пользователи Сети выразили надежду на то, что с животным ничего плохого не случилось и оно успело спастись.

Как отмечается, талая вода пришла с полей на возвышенности, где снег начал стремительно таять, само же село находится в низине.