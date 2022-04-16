Шанхай устал от локдауна

Протестующие против строгих антиковидных мер жители Шанхая вступают в столкновения с полицией, одетой в белые защитные костюмы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В крупнейшем городе Китая с населением в 25 млн человек с 28 марта введен жесткий локдаун. И уставшие сидеть в четырех стенах люди пытаются прорвать установленные полицейские кордоны.

Все эти недели они испытывают большие проблемы с едой, лекарствами и другими предметами первой необходимости.

Другая картина, которую можно наблюдать в эти дни в Шанхае и других местах, где действует карантин, - это длинные очереди на тестирование на COVID-19. В эту пятницу в Шанхае было зарегистрировано около 2,5 тысяч новых случаев заражения, по всему Китаю их более 24 000. Подавляющее большинство из них протекает бессимптомно.

Несмотря на протесты, власти продолжают придерживаться своей строгой политики "нулевой терпимости" к вспышкам пандемии. Их главный аргумент - защита пожилого населения, поскольку уровень вакцинации в этой группе очень низкий.

В дополнение к дискомфорту, вызванному локдауном, многие китайцы отказываются переезжать в государственные центры изоляции. Они жалуются, что некоторые из них не соответствуют минимальным гигиеническим требованиям и там во время дождя нередки протечки.