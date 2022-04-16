В Индии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие - ФОТО
Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на одной из станций в индийском мегаполисе Мумбаи, жертв нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал India TV.
Железнодорожный состав следовал по маршруту Дадар - Пудучерри. Однако три вагона опрокинулись сразу после отправления. Причина произошедшего выясняется. Источники телеканала предполагают, что авария произошла в результате столкновения экспресса с другим поездом дальнего следования, который был направлен на тот же путь.
Несколько пассажиров в результате ЧП получили легкие травмы. В момент аварии состав не успел набрал скорость. Расписание поездов на участке маршрута, где произошел инцидент, пока не восстановлено.
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