Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на одной из станций в индийском мегаполисе Мумбаи, жертв нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал India TV.

Железнодорожный состав следовал по маршруту Дадар - Пудучерри. Однако три вагона опрокинулись сразу после отправления. Причина произошедшего выясняется. Источники телеканала предполагают, что авария произошла в результате столкновения экспресса с другим поездом дальнего следования, который был направлен на тот же путь.

Несколько пассажиров в результате ЧП получили легкие травмы. В момент аварии состав не успел набрал скорость. Расписание поездов на участке маршрута, где произошел инцидент, пока не восстановлено.