Немцев предупредили о дальнейшем росте цен

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).предупредила жителей Германии, что цены на электричество и продукты продолжают расти. В частности, сильно увеличилась стоимость товаров, которую устанавливают производители, что в дальнейшем почувствуют и потребители, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно ежеквартальному отчету издания, рост цен на продукты в среднем составил 6,2 процента. Так, хлеб стал дороже на 7,1 процента. Растительное масло и вовсе стало дефицитом в некоторых магазинах, подорожав на примерно 30 процентов. В целом уровень инфляции в марте составил 7,3 процента.

Издание обратило внимание, что беспокойство вызывает рост стоимости товаров на предшествующих торговле этапах. По сравнению с февралем прошлого года, марте производители повысили цены на зерновые на 33 процента, на картофель - на 88 процентов, на рапс - на 52 процента, а на молоко - на 30 процентов.

Кроме того, выросли и оптовые цены. За год оптовая стоимость нефтепродуктов увеличились на 70 процентов, твердого топлива - на 62 процента, руд и металлов - на 55,8 процента. Цены на зерно, табачное сырье, семена и корма для животных выросли на 43 процента.