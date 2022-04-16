Индонезия выделит $2 млрд на создание новой столицы

Индонезия потратит около 400 трлн рупий (около $2 млрд) на обустройство новой столицы в городе Калимантан вместо существующей в Джакарте. Об этом пишет Vietnam Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр финансов страны Шри Мульяни Индравати рассказала, что деньги будут потрачены на базовую инфраструктуру, офисы, школы и медицинские учреждения, а также на расходы, связанные с безопасностью в новом городе.

Как сообщалось ранее, власти Индонезии планируют построить новую столицу, которая получит имя Нусантара - в честь поэтического названия региона, где находится Индонезия.

Президент страны Джоко Видодо заявил о переносе столицы после своего избрания в 2019 году, однако из-за пандемии их пришлось отложить. Теперь перенос столицы может произойти в 2024 году.

Правительство надеется, что это уменьшит нагрузку на Джакарту - город с населением 10 млн человек, который перегружен, страдает от регулярных наводнений и является одним из самых быстро тонущих городов в мире из-за действия грунтовых вод. Некоторые части северной Джакарты уходят под воду примерно на 25 см в год из-за оседания грунта.