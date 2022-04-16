В США женщина обстреляла полицейских

В Канзасе - штате, расположенном в центральной части США, произошла перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В результате инцидента погиб один человек, еще трое - получили ранения.

По данным властей, в полицию позвонил человек, сообщивший о подозрительном внедорожнике, замеченным им на шоссе в округе Каули.

Сотрудники местного офиса шерифа отыскали машину, о которой шла речь, и попытались вступить в контакт с водителем, однако сидевшая за рулем женщина отказалась сотрудничать и выполнять требования полицейских.

В итоге, после очередной просьбы покинуть салон транспортного средства, подозреваемая открыла стрельбу по правоохранителям, ранив трех человек. Ответным огнем она была убита.

Пострадавшие полицейские были госпитализированы, по предварительной информации, угрозы для их жизней нет.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств ЧП.