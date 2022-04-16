https://news.day.az/world/1453768.html Пожар на заводе в Мексике
Пожар на заводе в Мексике
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс"). Возгорание началось в городе Салина-Крус в штате Оахака, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям в аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что загорелась одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти.
"Первые полученные сведения указывают на то, что возгорание было потушено пожарной командой предприятия", - подчеркивается в сообщении.
Данных о пострадавших и погибших не поступало. Размер причиненного материального ущерба предстоит выяснить специалистам.
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