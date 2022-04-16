Пожар на заводе в Мексике

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс"). Возгорание началось в городе Салина-Крус в штате Оахака, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям в аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что загорелась одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти.

"Первые полученные сведения указывают на то, что возгорание было потушено пожарной командой предприятия", - подчеркивается в сообщении.

Данных о пострадавших и погибших не поступало. Размер причиненного материального ущерба предстоит выяснить специалистам.