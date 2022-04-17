Принц Уильям с бородой удивил сходством с предками

Опубликованная в Twitter старая фотография британского принца Уильяма, на которой он запечатлен с бородой, удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на портале Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенном снимке герцог Кембриджский позирует с густой бородой вполоборота к камере. По информации журналистов, фотография датируется 2008 годом. В тот день принц вместе с семьей отправился на утреннюю рождественскую службу в родовое поместье Сандрингем в английской деревне Норфолк.

Фанаты королевской семьи принялись сравнивать Уильяма с его предками в комментариях под постом. "Ого, да он вылитый прапрадед - король Георг V", "Их сходство просто невероятное", "Они действительно очень похожи друг на друга", - высказали свое мнение пользователи сети.

Некоторые юзеры предположили, что на снимке Уильям больше похож на своего прапрапрадеда - короля Эдуарда VII. "Немного напоминает своего прапрадеда Эдуарда", "Скорее Эдуард VII или его брат принц Альфред, чем Георг V", "Вау, он так похож на короля Эдуарда VII и последнего русского царя с этой бородой", - удивились они.