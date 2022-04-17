Американец отсудил у работодателя 450 тысяч долларов за свой день рождения

Житель США отсудил у работодателя 450 000 долларов за вечеринку в честь своего дня рождения, пишет Whio. Мужчина предупреждал начальника, что не хочет отмечать это событие, но его слова проигнорировали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кевин Берлинг заранее предупреждал босса, что не любит быть в центре внимания, так как это вызывает у него стресс. Когда мужчину начали поздравлять всем офисом, он замкнулся в себе и убежал в машину. Позже коллеги обвинили его в испорченном настроении.

Берлингу дали два дня выходных, а потом сообщили, что он уволен из-за произошедшего инцидента. Кевин не стал мириться с таким решением, подал на компанию в суд и выиграл дело. Было установлено, что фирма нарушила закон, защищающий работников с инвалидностью от "неблагоприятных условий труда".

Кевину должны выплатить 300 000 долларов в качестве моральной компенсации и 150 000 долларов в виде возмещения потерянной зарплаты.