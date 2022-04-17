В Австралии зоозащитники поджарили "младенца" на гриле

В Австралийском городе Серферс-Парадайс зоозащитники устроили перформанс: поджарили куклу младенца на оживленной туристической улице, сообщает издание The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одетый как повар активист, стоя рядом с табличкой "Младенцам не место на барбекю - оставьте ягнят в покое", пожарил куклу на гриле вместе с овощами.

Перформанс был приурочен к предстоящим пасхальным выходным. Члены организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) призвали австралийцев задуматься о неразумном потреблении ягнят и других молодых животных в период праздников.

"PETA призывает всех, кого отталкивает перспектива съесть новорожденного, принять во внимание, что съесть детеныша овцы столь же ужасно, и стать веганом", - заявили в организации.