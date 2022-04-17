В Аргентине приготовили блин диаметром около 5 метров

Организаторы фестиваля в Аргентине заявили, что побили мировой рекорд Гиннесса, приготовив жареный пирог диаметром около 5 метров, передает агентство United Press International, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На 22-м провинциальном фестивале блинов и лепешек в Мерседесе был представлен огромный блин, приготовленный из 1199 кг муки, смоченной в 1599 кг растопленного жира.

Получившийся блин имел 4,8 м в диаметре. Организаторы заявили, что он настолько огромный, чтобы претендовать на мировой рекорд Гиннесса как самый большой блин.

Огромный блин был разрезан на порции и подан посетителям фестиваля.