Американка ночью зашла в магазин за пирогом и выиграла в лотерею крупную сумму

Диана Шабриер из штата Северная Каролина очень хотела пирога и ночью отправилась в магазин, в результате чего выиграла 100 000 долларов, сообщает агентство United Press International, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Шабриер зашла в продуктовый магазин Food Lion во Франклинтоне и купила лотерейный билет за 30 долларов, потому что пирог был уже распродан.

Женщина разыграла билет на следующее утро со своими мужем и дочерью. Оказалось, что она выиграла 100 000 долларов.

"Я очень рада. Это снимет тяжесть с плеч моего мужа", - сказала она.

Шабрие сказала, что она использует выигрыш для оплаты счетов и, в том числе, купит пирог. Название пирога она сообщать отказалась, чтобы его не раскупили.