В России растет число случаев заражения COVID-19

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 2 923, что на 1,95% превышает показатель предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах, рост - в 44 следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 2 867 случаев госпитализации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 11 095, до 18 064 454. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.