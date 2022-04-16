Прогулочный катер перевернулся в Волгоградской области, есть погибший

Прогулочный катер перевернулся на Волге в городе Камышин Волгоградской области. В результате один человек погиб, четверо пострадали, ребенок числится пропавшим, его поиском занимаются спасатели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации экстренных служб, 15 апреля вечером в районе набережной города Камышин перевернулся прогулочный катер, на котором находились шесть человек.

"Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут", - рассказал собеседник агентства.

В комитете здравоохранения области сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении остались две женщины 1982 и 1997 года рождения.

Погибшим мужчиной оказался сотрудник полиции, сообщает v1.ru, ссылаясь на ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Сотрудник ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД "Камышинский" находился в свободное от службы время, на выходном дне", - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП.