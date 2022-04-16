Грабители, убегая из ломбарда, потеряли золото и кроссовки

В Омске задержаны горе-разбойники, ограбившие ломбард почти на полмиллиона рублей. Убегая с места преступления, подельники потеряли кроссовки и часть награбленного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено днем в ломбарде по улице Бетховена, когда в зале не было никого, кроме торговых работников.

Один из разбойников молниеносно разбил несколько стеклянных витрин гаечным ключом, его подельник схватил несколько лотков с ювелирными изделиями, после чего злоумышленники бросились к выходу.

Наперерез налетчикам бросился работник ломбарда, сбивший одного из подельников с ног. Однако соучастникам удалось скрыться, пожертвовав кроссовками. Общая сумма награбленного составила 450 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемые - ранее судимые омичи 26 и 27 лет - были задержаны. При них нашли один браслет, еще два они успели сдать в ломбард, купив на вырученные деньги новые кроссовки и выпивку. Четвертый браслет так и не нашли - он выпал у одного из фигурантов где-то на улице во время бегства.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, соучастники преступления арестованы.