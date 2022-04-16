https://news.day.az/world/1453833.html Кадры с мощным наводнением в пустыне Саудовской Аравии облетели Сеть - ВИДЕО
Кадры с мощным наводнением в пустыне Саудовской Аравии облетели Сеть - ВИДЕО
Страшно впечатляющие кадры сделали в Саудовской Аравии. Пустыню затопила река, вышедшая из берегов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Это произошло в результате мощных ливней, которые обрушились на центральные регионы страны. В результате дороги превратились в месиво из воды и песка.
Стоит отметить, что подобные явления здесь - большая редкость. Постоянных рек в Саудовской Аравии не существует, такие потоки образуются временно только после интенсивных осадков.
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