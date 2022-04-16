https://news.day.az/world/1453848.html В Иране растет число умерших от коронавируса
В Иране растет число умерших от коронавируса
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 23 человека.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.
Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 140 800 человек.
В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 1 015 человек, общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 7 205 064.
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