В Иране растет число умерших от коронавируса

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 23 человека.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

Таким образом, число умерших от этого вируса в стране возросло до 140 800 человек.

В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 1 015 человек, общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 7 205 064.