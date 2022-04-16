Армения присоединилась к антироссийским санкциям

Банки Армении пообещали США поддержать антироссийские санкции.

Как передает Day.Az, об этом рассказала посол США в Армении Линн Трейси изданию Hraparak.

Как сообщает издание, около месяца назад Трейси провела с руководителями армянских банков встречу, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России.

"США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу", - уточнила посол США в Армении.