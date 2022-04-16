Роспотребнадзор снял ограничения на импорт фруктов и овощей из Турции

Роспотребнадзор снял ограничения на импорт некоторых видов турецких фруктов и овощей, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", - отметили в Роспотребнадзоре.

Подчеркивается, что Министерство сельского и лесного хозяйства Турции, а также производители и экспортеры смогли усилить контроль за содержанием пестицидов в продукции.

"По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено", - заявлено в сообщении.