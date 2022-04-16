https://news.day.az/world/1453861.html В Иране конфисковано 900 тонн наркотиков
В Иране конфисковано 900 тонн наркотиков
В прошлом году в Иране было конфисковано 900 тонн наркотиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель начальника Главного управления полиции Ирана, генерал Касым Рзаи.
Он отметил, что с марта 2021 года до марта 2022 года в борьбе с контрабандой наркотиков получили ранения и погибли много сотрудников полиции.
По словам генерала, Иран укрепил свои границы в рамках борьбы с контрабандой наркотиков.
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