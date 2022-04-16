В Иране конфисковано 900 тонн наркотиков

В прошлом году в Иране было конфисковано 900 тонн наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель начальника Главного управления полиции Ирана, генерал Касым Рзаи.

Он отметил, что с марта 2021 года до марта 2022 года в борьбе с контрабандой наркотиков получили ранения и погибли много сотрудников полиции.

По словам генерала, Иран укрепил свои границы в рамках борьбы с контрабандой наркотиков.