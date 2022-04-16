Иран готов начать бурение на совместном газовом месторождении "Араш", если Саудовская Аравия и Кувейт не будут сотрудничать в определении границы. Об этом заявил экс-замминистра нефти по международным делам Мехди Хоссейни в субботу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В двух точках Персидского залива нет четкой границы, одной из которых является международная нейтральная зона между Саудовской Аравией и Кувейтом. Обе страны также не были заинтересованы в определении четкой границы с 2000 года", отметил Хоссейни в интервью ИРНА, назвав "Араш-Дорра", безусловно, совместным месторождением.

"Иран подал просьбу об определении границы в Высший совет Персидского залива в 1999 году и, согласно решению совета, мы начали бурение на гипотетической границе. Нам удалось доказать, что эта совместное месторождение", - подчеркнул он.

По его словам, после начала Ираном бурения, Кувейт выразил готовность к определению границы в этой зоне, но переговоры были без результатны.

"В этой ситуации без пограничной линии добыча на совместном месторождении со стороны любой стороны вызовет спор", - пояснил он.

Иран имеет 28 совместных нефтяных и газовых месторождений с соседями, главные из которых: нефтяное месторождение "Западный Карун" и газовое месторождение "Южный Парс".