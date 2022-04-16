Турция уверенно движется к заявленным целям

Правительство Турции продолжает курс на превращение национальной экономики в одну из десяти крупнейших в мире.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к участникам церемонии открытия автомобильного тоннеля Фаселис в провинции Анталья на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция, расположенная в регионе полном кризисов и конфликтов, продолжает курс на наращивание экономического потенциала, привлекаются новые инвестиции, растет производство и занятость", - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган отметил, что противники Турции и сегодня не оставляют попыток формирования негативного общественного восприятия путем экономического давления, что в итоге нацелено на изменение курса страны.

"Темпы роста производства в стране удовлетворительные. Как только решим вопрос с уровнем инфляции, не останется никаких преград для достижения целей в экономической сфере", - заверил турецкий лидер.

Глава государства выразил уверенность в достижении целей, заявленных как на период до 2023 года, так и на последующие годы.