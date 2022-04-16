В Германии зарегистрировано более 350 тысяч украинских беженцев
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Число официально зарегистрированных в Германии украинских беженцев составило 350 649 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии.

В министерстве подсчитали, что реальное число беженцев может быть в разы больше.