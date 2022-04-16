В Украине сообщили, что власти страны эвакуировали за день 1 449 человек

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в субботу по гуманитарным коридорам из Мариуполя и городов Запорожской области эвакуированы 1 449 человек.

"За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она уточнила, что из Мариуполя и Бердянска до Запорожья на личном транспорте добрались 1 381 человек. Из них 170 человек из Мариуполя и 1 211 жителей городов Запорожской области, среди которых Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь. Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области также эвакуировали 68 человек.

Ранее вице-премьер заявляла об открытии гуманитарных коридоров по девяти маршрутам.