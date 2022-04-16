Молнии и мощные ливни ударили по Индии

По меньшей мере 11 человек погибли за последние двое суток в результате ударов молний, ливней и штормового ветра, обрушившихся на северо-восточный штат Ассам в Индии.

Об этом сообщает в субботу телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, сильные дожди с грозами продолжаются в штате с вечера четверга. Во время гроз четыре человека погибли в округе Дибругарх, по три человека - в округах Барпета и Тинсукия, один - в округе Гоалпара.

За прошедшие два дня штормовой ветер выкорчевал десятки деревьев и повалил электрические столбы в ряде районов штата, более 7,3 тыс. домов получили повреждения, указывает NDTV.