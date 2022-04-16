Джонсон пообещал в ближайшие дни поставить Украине новую военную помощь

Премьер Великобритании Борис Джонсон в субботу в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву в ближайшие дни очередную партию военной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского по поводу дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - написал Джонсон в твиттере.