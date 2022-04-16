https://news.day.az/world/1453919.html Джонсон пообещал в ближайшие дни поставить Украине новую военную помощь
Джонсон пообещал в ближайшие дни поставить Украине новую военную помощь
Премьер Великобритании Борис Джонсон в субботу в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву в ближайшие дни очередную партию военной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского по поводу дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - написал Джонсон в твиттере.
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