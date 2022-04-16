Министр финансов Турции посетит США

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати примет участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран - участниц "Большой двадцатки" (G-20) и весенних сессиях ряда международных структур, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Минфине Турции сообщили, что делегация во главе с Небати будет находиться в Вашингтоне с 19 по 22 апреля 2022 года.

Состоится обмен мнениями по состоянию и рискам для мировой экономики.

Глава турецкого ведомства проинформирует коллег о ситуации в Турции, а также экономической политике официальной Анкары.

В рамках визита, Нуреддин Небати проведет встречи с главами ряда корпораций, неправительственных организаций.