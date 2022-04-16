Более 20 тысяч человек вышли на улицы Франции

Акции протеста против кандидатов в президенты Франции, прошедших во второй тур выборов, собрали около 23 тыс. участников в субботу.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности 9,6 тыс. человек приняли участие в нескольких демонстрациях в Париже, остальные 13,6 тыс. манифестантов власти насчитали в регионах. Организаторы протестных шествий, впрочем, приводят собственные данные: 40 тыс. человек в Париже и 150 тыс. - в целом по Франции.