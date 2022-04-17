Стрельба в ТЦ в США - есть пострадавшие
Несколько человек пострадали в субботу в результате стрельбы в торговом центре в столице штата Южная Каролина городе Колумбия.
Об этом говорится в заявлении полицейского управления города, опубликованном в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Columbiana. "Мы подтверждаем наличие пострадавших в результате инцидента, им оказывают помощь врачи", - отметили в полиции, не уточнив характер полученных травм и точное количество пострадавших.
По данным полиции, правоохранители эвакуируют посетителей торгового комплекса. Информация о предполагаемом стрелке и другие подробности не приводятся.
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