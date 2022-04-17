Абрамович посетил Киев

Российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев с целью поспособствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.

С таким утверждением выступил в субботу журнал Fortune, ссылаясь на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, Абрамович встречался с представителями украинской стороны, чтобы "обсудить способы оживления переговоров". Издание не поясняет, когда мог иметь место данный визит бизнесмена в Киев. Fortune подчеркивает, что журналистам издания не удалось получить комментарии по данному вопросу представителей Абрамовича или украинской стороны.