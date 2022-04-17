Взрыв на борту танкера у берегов Гонконга

Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу на борту нефтяного танкера в акватории, прилегающей к Гонконгу. Как сообщила газета South China Morning Post, инцидент произошел в 300 км к востоку от этого специального административного района Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Взрыв прогремел на борту судна Chuang Yi, шедшего под флагом Панамы. Местные власти направили к месту бедствия два спасательных вертолета для эвакуации пострадавших. Среди членов экипажа были моряки из Индонезии и Мьянмы.

Отмечается, что пожар на борту судна локализован. Причина взрыва пока не установлена.