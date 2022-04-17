Дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет €7 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет страны ежемесячно теряет €7 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть вопросы. <...> Первый вопрос - минус €7 млрд в нашей экономике каждый месяц, - сказал он в интервью сетевым украинским СМИ. - Минус 7 млрд - это все заработные платы, выплаты из бюджета, пенсии, социальная поддержка. Сейчас у нас дефицит €7 млрд. <...> Эти суммы знают все: Евросоюз, Соединенные Штаты, Британия, наши люди (украинцы - прим. ТАСС) и так далее", - сказал Зеленский.

Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко призвал международное сообщество оказать финансовую помощь Киеву. По его утверждениям, ущерб, причиненный гражданской и военной инфраструктуре страны с момента начала конфликта, составил $270 млрд. По данным Financial Times, в марте 2022 года расходы правительства Украины на $2,7 млрд превысили доходы, а в апреле и мае этот разрыв должен достичь показателя в $5-7 млрд ежемесячно. Газета пишет, что в дополнение к значительной военной помощи Киев хочет, чтобы западные партнеры предоставили финансовую помощь и одобрили чрезвычайное выделение средств со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.