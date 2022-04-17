В Швеции продолжаются беспорядки в связи с антиисламскими акциями

Несколько человек пострадали, три машины были подожжены во время беспорядков в городе Мальмё в связи с антиисламской акцией датского правоэкстремиста Расмуса Палудана, в ходе которой он сжег Коран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал SVT.

Удар камнем в голову получила женщина, протестующие напали на фотографа-датчанина.

Около 30 человек бросали камни в полицейских и патрульные машины. Для разгона демонстрантов, пытавшихся преодолеть блокпосты, стражи порядка применили баллончики с перцовым газом.

Акция лидера партии "Жесткий курс" и адвоката Палудана была запланирована в городе Ландскруна, но полиция приняла решение о ее переносе.

В пятницу во время беспорядков в связи с акцией Палудана в городе Эребру пострадали 12 полицейских, были подожжены несколько патрульных машин. Ранее в пригороде Стокгольма Ринкебю во время аналогичных протестов были задержаны восемь человек. В демонстрациях в связи с акцией датского политика в Линчёпинге и Норрчёпинге в четверг были подожжены 15 машин, полиция задержала двоих протестующих.

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".