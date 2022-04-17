https://news.day.az/world/1453928.html В Мексике автобус с паломниками протаранил порядка 15 автомобилей
В Мексике автобус с паломниками протаранил порядка 15 автомобилей
Автобус с паломниками в субботу попал в ДТП в районе Малиналько в штате Мехико. Транспортное средство протаранило около 15 легковых автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa.
В аварии получили травмы по меньшей мере 10 человек.
На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей, которые оперативно оказали помощь пострадавшим. Нескольких из них потребовалось доставить в больницу Мальналько. Сведений о погибших пока не поступало.
Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению причин аварии. Согласно предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.
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