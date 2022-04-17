Джонсон впервые посетит Индию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает с официальным визитом в Индии 21-22 апреля.

Об этом говорится в распространенном заявлении премьерской канцелярии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что визит Джонсона в Индию, который станет для него первым в качестве главы британского правительства, направлен на "углубление долгосрочного партнерства ради мира и процветания" в условиях "глобальных экономических вызовов и угроз со стороны авторитарных государств". 21 апреля премьер-министр Соединенного Королевства посетит город Ахмадабад (штат Гуджарат) на западе страны, где встретится с представителями местного бизнес-сообщества. Подчеркивается, что примерно половина британцев индийского происхождения являются выходцами из этого региона.

22 апреля Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, в рамках которых будут затронуты вопросы сотрудничества в сфере обороны, дипломатии и экономики. Глава британского правительства надеется, что визит в Индию позволит ускорить ход дискуссий по заключению соглашения о свободной торговле между странами, которая, по расчетам Лондона, должна к 2035 году достигнуть показателя в 28 млрд фунтов ($36,5 млрд) ежегодно.

"Критически важно, чтобы демократии и друзья держались друг за друга. Индия, будучи важной экономической державой и крупнейшей демократией в мире, - очень ценный стратегический партнер Соединенного Королевства в нынешние времена неопределенности", - сказал Джонсон.

Ранее Индия и Великобритания согласовали всеобъемлющий план укрепления партнерства по целому ряду направлений на ближайшие 10 лет. Он предполагает углубление сотрудничества Лондона и Нью-Дели в сферах обороны, торговли, здравоохранения, образования, борьбы с изменением климата, а также научных исследований и разработки новых технологий.

План, в частности, предусматривает активизацию оборонного сотрудничества Индии и Великобритании, создание стратегического партнерства в целях развития потенциала в области обороны и безопасности для противостояния общим угрозам. В соответствии с ним стороны намерены активно содействовать свободе судоходства на основе партнерства в западной части Индийского океана, совместно бороться против запрещенных на глобальном уровне террористических организаций.