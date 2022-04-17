Число погибших от тропического шторма на Филиппинах возросло

Более 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, погибли 172 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 395,9 тыс. человек были перемещены в 909 эвакуационных центров, 33,4 тыс. человек заранее эвакуировались. Восемь человек получили травмы, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 156, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Виссайи.

Согласно уточненной информации, "Меги" повредил 9,7 тыс. домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс. песо ($13,5 тыс.). Зафиксировано 517 наводнений и 88 оползней. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 249,8 млн песо ($4,78 млн), 45 инфраструктурным объектам - 6,95 млн песо ($133,2 тыс.). В результате удара стихии повреждены 240 дорог и девять мостов. В 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.