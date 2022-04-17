Рейтинг канцлера Шольца обновил антирекорд

Политика канцлера Германии Олафа Шольца вызывает недовольство у почти 50% опрошенных немцев - это новый антирекорд, сообщает газета Bild со ссылкой на исследование института изучения общественного мнения Insa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недовольство Шольцем, как канцлером Германии (назначен 8 декабря 2021 года), испытывают 49% опрошенных - только 38% довольны его работой. Также недовольство вызывает работа избранного тогда же федерального правительства - им недовольны 55% респондентов.

Еще один опрос, проведенный Insa, показал изменение популярности ключевых политических партий Германии - за ранее наиболее популярную Социал‑демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали бы 25%, за блок оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) чуть больше - 26%. Тройку лидеров общественного мнения продолжает замыкать партия "Союз 90/Зеленые" - 17% немцев готовы проголосовать за них на ближайших выборах.

Фото: Michele Tantussi/Pool/Reuters