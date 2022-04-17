Тяжелое ДТП с автобусами в России, есть погибшие и пострадавшие

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области. Об этом сообщили в Минздраве России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В результате аварии в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, 15 человек пострадали. Из 13 госпитализированных двое находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести. Двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, рассказали в Минздраве.

Авария произошла вечером в субботу, 16 апреля, на автодороге М-4 "Дон". В ДТП попали микроавтобус, который развозил сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург".