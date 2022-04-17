КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap News, которое ссылаются на военных Республики Корея, передает Day.Az.

По данным собеседников агентства, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Ранее стало известно, что лидеру КНДР Ким Чен Ину продемонстрировали новое тактическое ракетное вооружение, способное нести ядерное оружие.

До этого в Японии предложили возобновить учения по эвакуации населения из-за ракетных пусков КНДР.

В последний раз учения гражданской обороны по эвакуации населения проводились в Японии в 2017 году. Они были временно прекращены из-за начала переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами - тогда же КНДР прекратила проводить пуски ракет.

Как утверждает помощник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан, Пхеньян в ближайшие месяцы продолжит предпринимать новые усилия, направленные на развитие своих ядерной и ракетной программ.